Экс-глава омского Россельхознадзора выходит на свободу, не расплатившись за преступление

В ближайшее время омскую колонию № 8 покинет ещё один VIP-заключённый. Бывший глава регионального Россельхознадзора Виктор Лаутеншлегер освобождается условно-досрочно несмотря на то, что за своё преступление он так и не расплатился.

Сегодня, 15 мая, Советский районный суд Омска рассматривал ходатайство экс-главы регионального Россельхознадзора Виктора Лаутеншлегера. Бывший высокопоставленный чиновник, приговорённый в 2015 году за мошенничество к двум с половиной годам лишения свободы, просился на свободу условно-досрочно. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в суде, ходатайство Лаутеншлегера было удовлетворено.

Прокуратура Омской области также не нашла оснований, чтобы это ходатайство не поддержать. Как заметила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, у осуждённого хорошая характеристика, им были соблюдены все условия, позволяющие воспользоваться правом на досрочный выход на свободу.

Хотя в конце прошлого года, согласно данным банка исполнительных производств, Лаутеншлегер должен был выплатить 949 тыс. руб. - уголовный штраф, присуждённый судом. За почти полгода эта сумма уменьшилась лишь на 126 тыс. руб.

- Осуждённый, находясь в колонии, принял меры к возмещению причинённого ущерба, погасил часть долга. В колонии он был трудоустроен, - добавила Татьяна Булихова.

Если заинтересованные стороны не обжалуют решение суда, осуждённый выйдет на свободу после 25 мая. Добавим, из ИК-8 28 апреля освободился бывший заместитель председателя правительства Омской области Юрий Гамбург. Месяцем ранее стены этого исправительного учреждения покинул экс-гендиректор НПО "Мостовик" Олег Шишов.

Виктора Лаутеншлегера обвиняли в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере с использованием служебного положения. Обвинение настаивало на том, что подсудимый, будучи в 2006-2008 годах директором ООО "Русское зерно", представил в налоговый орган фиктивные документы на возмещение НДС. На основании этих документов в феврале 2008 года на расчётный счёт предприятия из федерального бюджета было перечислено 3,2 млн руб., которые, как уверяли прокуроры, и похитил Виктор Лаутеншлегер. Суд не нашёл оснований для условного осуждения и приговорил бывшего чиновника к реальному сроку заключения.