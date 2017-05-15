После 9 Мая в Омске из парка Победы вывезли 600 мешков мусора

В минувшие выходные омские активисты в четвёртый раз провели в парке Победы экологическую акцию "Лес Победы". Как сообщили организаторы, во время её проведения удалось собрать около 600 пакетов с мусором. Бутылки, упаковки от еды, негодные предметы одежды и другие выброшенные вещи пришлось вывозить тремя самосвалами. Рядом с местом, где было больше всего мусора, волонтёры разместили фанерные таблички "Мусор бери с собой!".
После уборки организаторы субботника устроили пикник с концертом и экологическим лекторием. Ожидается, что в следующем году акция перерастёт уже в экологический фестиваль. "Наталья Степанова из центра "Увлечен и Я" рассказала про экологический туризм: про пять озёр, Эбейты, берег Драверта и другие примечательные места в Омской области. Елена Завьялова рассказала историю озеленения Омска и дала практические советы, как ухаживать за деревьями во дворе своего дома", - сообщили организаторы на странице акции в социальной сети "ВКонтакте".
Фото: vk.com/les_pobedi_2017
Хорошо отметили праздник, хорошо и убрались, отрадно что не оставили все лежать на недели и привели все в порядок в парке
Только количество мусора омрачает праздничные мероприятия. Пора бы становиться сознательнее.