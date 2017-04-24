Омск скоро получит новые пылесосы для очистки уличной грязи

Накануне майских праздников в Омске активизируется уборка прибордюрной части автомобильных дорог от грязи и грунта. Лучше всего эта работа проводится в Центральном округе, на который приходится половина из 8,5 тыс. тонн убранной на городских магистралях пыли.

Очистка прибордюрного пространства будет вестись без выходных. Темпы этой работы в ближайшее время только возрастут: мы должны получить дополнительно ещё пять дорожных пылесосов типа "Вихрь", - прокомментировал директор БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимир Казимиров.

Добавим, что ранее вице-мэр Сергей Фролов, курирующий коммунальную сферу, признавал, что Омску остро не хватает уборочной техники для городских магистралей и реконструированных улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта.