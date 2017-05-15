В Омске вынесли приговор охотнику, убивавшему косуль из снайперской винтовки

Суд признал виновным в незаконной охоте 39-летнего Алексея Постных, который из "оптики" отстреливал животных в лесу.

Преступление было совершено в январе текущего года на участке автодороги Называевск - Кисляки. В тот день 39-летний охотник Алексей Постных, не имея разрешения на добычу животных, убил три косули из промыслового карабина с оптическим прицелом, чем нанёс государству в лице министерства природных ресурсов и экологии Омской области ущерб на сумму 180 тыс. руб.

По факту незаконной охоты следственными органами было возбуждено уголовное. Недавно обвиняемому вынесли приговор.

- Мировой судья судебного участка № 15 в Называевском судебном районе Омской области назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишил права охотиться в течение двух лет, - рассказали в пресс-службе омской прокуратуры. - Вину в совершении преступления Постных признал полностью, добровольно возместил причинённый ущерб.

Что касается оружия, из которого охотился осуждённый, то оно по решению суда было конфисковано и передано сотрудникам полиции.