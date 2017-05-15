В Омске вынесли приговор охотнику, убивавшему косуль из снайперской винтовки

Преступление было совершено в январе текущего года на участке автодороги Называевск - Кисляки. В тот день 39-летний охотник Алексей Постных, не имея разрешения на добычу животных, убил три косули из промыслового карабина с оптическим прицелом, чем нанёс государству в лице министерства природных ресурсов и экологии Омской области ущерб на сумму 180 тыс. руб.
По факту незаконной охоты следственными органами было возбуждено уголовное. Недавно обвиняемому вынесли приговор.
- Мировой судья судебного участка № 15 в Называевском судебном районе Омской области назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишил права охотиться в течение двух лет, - рассказали в пресс-службе омской прокуратуры. - Вину в совершении преступления Постных признал полностью, добровольно возместил причинённый ущерб.
Что касается оружия, из которого охотился осуждённый, то оно по решению суда было конфисковано и передано сотрудникам полиции.
Очень жалко бедных красивых, грустных косуль! Штраф для него копейки! Правильно ружьё изъяли! Посадить его надолго! 400 часов - мало для него! Взять живодёра на "карандаш", навсегда запретить охотиться!
Конечно, незаконная охота - зло. Но промысловый карабин и снайперская винтовка - совершенно разные вещи.