В Омске вынесли приговор охотнику, убивавшему косуль из снайперской винтовки
Общество  •  15 мая 2017, 12:39, последнее обновление 15 мая 2017, 12:51  •  печать

В Омске вынесли приговор охотнику, убивавшему косуль из снайперской винтовки

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Суд признал виновным в незаконной охоте 39-летнего Алексея Постных, который из "оптики" отстреливал животных в лесу.

Преступление было совершено в январе текущего года на участке автодороги Называевск - Кисляки. В тот день 39-летний охотник Алексей Постных, не имея разрешения на добычу животных, убил три косули из промыслового карабина с оптическим прицелом, чем нанёс государству в лице министерства природных ресурсов и экологии Омской области ущерб на сумму 180 тыс. руб.

По факту незаконной охоты следственными органами было возбуждено уголовное. Недавно обвиняемому вынесли приговор.

- Мировой судья судебного участка № 15 в Называевском судебном районе Омской области назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишил права охотиться в течение двух лет, - рассказали в пресс-службе омской прокуратуры. - Вину в совершении преступления Постных признал полностью, добровольно возместил причинённый ущерб.

Что касается оружия, из которого охотился осуждённый, то оно по решению суда было конфисковано и передано сотрудникам полиции.

Теги  •  #косули #охота #прокуратура #суд #убийство

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  15 мая 2017, 15:36

Очень жалко бедных красивых, грустных косуль! Штраф для него копейки! Правильно ружьё изъяли! Посадить его надолго! 400 часов - мало для него! Взять живодёра на "карандаш", навсегда запретить охотиться!

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Игорь Х  •  15 мая 2017, 14:40

Конечно, незаконная охота - зло. Но промысловый карабин и снайперская винтовка - совершенно разные вещи.

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