В Омске нашли 24 "проблемных" дома

Из 93 домов, строящихся в регионе с привлечением средств граждан, 24 подпадают под категорию "проблемных". Застройщики возводят дома с нарушением срока, при этом не уведомляя дольщиков, строят жильё без разрешительной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок.

По данным омской прокуратуры, в Омске ведётся строительство 159 многоквартирных домов, из них 93 - с привлечением средств граждан. При этом 24 многоквартирных дома являются "проблемными". Надзорное ведомство провело проверку строителей и нашло немало нарушений. Возбуждено два уголовных дела.

Нередко у застройщиков отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых строятся дома. Ряд застройщиков по истечению сроков действия разрешений на строительство в департамент архитектуры и градостроительства Омска с соответствующим заявлением не обращались. Вопреки закону у некоторых строительных организаций отсутствовали официальные сайты для размещения информации о строительстве многоквартирных домов.

Выявлены многочисленные факты включения в договоры долевого участия условий, противоречащих закону и ущемляющих права граждан. Установлены случаи, когда договоры долевого участия неправомерно допускают возможность увеличения застройщиком в одностороннем порядке цены договора. Ряд застройщиков установили обязательный претензионный порядок, ограничив право участников долевого строительства на судебную защиту. Выявлены договоры, содержащие положения о том, что разница стоимости жилья (при изменении площади) возмещению не подлежит.

Всего в ходе проверки прокуроры выявили более 130 нарушений закона. Виновные привлечены к административной ответственности.