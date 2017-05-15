В Омске нашли 24 "проблемных" дома
Общество  •  15 мая 2017, 10:16  •  печать

В Омске нашли 24 "проблемных" дома

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Из 93 домов, строящихся в регионе с привлечением средств граждан, 24 подпадают под категорию "проблемных". Застройщики возводят дома с нарушением срока, при этом не уведомляя дольщиков, строят жильё без разрешительной документации и правоустанавливающих документов на земельный участок.

По данным омской прокуратуры, в Омске ведётся строительство 159 многоквартирных домов, из них 93 - с привлечением средств граждан. При этом 24 многоквартирных дома являются "проблемными". Надзорное ведомство провело проверку строителей и нашло немало нарушений. Возбуждено два уголовных дела.

Нередко у застройщиков отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых строятся дома. Ряд застройщиков по истечению сроков действия разрешений на строительство в департамент архитектуры и градостроительства Омска с соответствующим заявлением не обращались. Вопреки закону у некоторых строительных организаций отсутствовали официальные сайты для размещения информации о строительстве многоквартирных домов.

Выявлены многочисленные факты включения в договоры долевого участия условий, противоречащих закону и ущемляющих права граждан. Установлены случаи, когда договоры долевого участия неправомерно допускают возможность увеличения застройщиком в одностороннем порядке цены договора. Ряд застройщиков установили обязательный претензионный порядок, ограничив право участников долевого строительства на судебную защиту. Выявлены договоры, содержащие положения о том, что разница стоимости жилья (при изменении площади) возмещению не подлежит.

Всего в ходе проверки прокуроры выявили более 130 нарушений закона. Виновные привлечены к административной ответственности.

Теги  •  #дольщики #застройщик #прокуратура

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Комментарии
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Юрий .Петров  •  15 мая 2017, 10:15

Наверно в нашей стране никогда не исчезнут эти "проблемные дома". Лучше бы государство создало государственную мега корпорацию и строило бы само дома по всей территории страны!

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