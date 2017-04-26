Мэрия Омска выделила многодетным семьям чужую землю
Общество  •  26 апреля 2017, 17:35, последнее обновление 26 апреля 2017, 17:35  •  печать

Мэрия Омска выделила многодетным семьям чужую землю

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Почти 150 семей получили землю под застройку на территории, принадлежащей Минобороны. Теперь ситуацию будут рассматривать в Москве.

Несколько лет назад муниципалитет выделил многодетным семьям 700 участков под индивидуальное строительство. Отсутствие коммуникаций стало не единственной проблемой. Позже выснилось, что 136 семей попали в особо охраняемую зону с рядом ограничений, в частности, построенные дома невозможно оформить в собственность.

На сегодняшнем заседании рабочей группы в правительстве Омской области выяснилось, что земли никогда не принадлежали муниципалитету. Участки находятся в ведении министерства обороны РФ, а городской департамент имущества их даже не разграничил, сообщает телеканал "Продвижение". На запрещённой территории уже успели построить около десяти домов. Отберут ли эти участки у многодетных семей, станет известно после 9 мая. Специально сформированная комиссия во главе с министром имущественных отношений Омской области отправится решать этот вопрос в Москву.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #земля #Министерство обороны РФ #мэрия

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