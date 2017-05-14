МЧС начало инспектировать омские дачи 

В регионе установилась теплая погода и повысилась опасность возгорания сухой травы и мусора. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области в свою очередь напоминают жителям правила пожарной безопасности в этот период. Так, накануне профилактический рейд был проведён в одном из дачных кооперативов.

- Инспекторы в очередной раз обратили внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности, рассказали о правилах и способах тушения пожаров, действиях при пожаре. Также сотрудники МЧС напомнили садоводам телефоны вызова экстренных служб и дали ответы на интересующие граждан вопросы, - сообщили в ведомстве.

Чтобы избежать пожаров, необходимо помнить об элементарных правилах. Никогда не нужно поджигать сухую траву и мусор, а также не бросать в траву непотушенные спички и сигареты. Если вы обнаружили травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного костра, постарайтесь затушить его сами. Если пожар достаточно сильный, позвоните в пожарно-спасательную службу по телефону 101.

Фото: ГУ МЧС по Омской области