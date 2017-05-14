МЧС начало инспектировать омские дачи 
Общество  •  14 мая 2017, 18:24, последнее обновление 14 мая 2017, 20:13  •  печать

МЧС начало инспектировать омские дачи 

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Чтобы предотвратить возникновение пожара, инспекторы посещают садовые товарищества и индивидуальные дачные участки и ведут беседы с омичами.

В регионе установилась теплая погода и повысилась опасность возгорания сухой травы и мусора. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области в свою очередь напоминают жителям правила пожарной безопасности в этот период. Так, накануне профилактический рейд был проведён в одном из дачных кооперативов.

- Инспекторы в очередной раз обратили внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности, рассказали о правилах и способах тушения пожаров, действиях при пожаре. Также сотрудники МЧС напомнили садоводам телефоны вызова экстренных служб и дали ответы на интересующие граждан вопросы, - сообщили в ведомстве.

Чтобы избежать пожаров, необходимо помнить об элементарных правилах. Никогда не нужно поджигать сухую траву и мусор, а также не бросать в траву непотушенные спички и сигареты. Если вы обнаружили травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного костра, постарайтесь затушить его сами. Если пожар достаточно сильный, позвоните в пожарно-спасательную службу по телефону 101.

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Теги  •  #дача #МЧС #пожар #профилактическое мероприятие

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Комментарии
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Злата Маркова  •  14 мая 2017, 20:32

Молодцы, дачникам нужно почаще напоминать о правилах пожарной безопасности и не только лично, в СМИ, интернете, по радио.

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Мирослав В-ов  •  14 мая 2017, 20:02

Так-то все правильно, объяснять надо, но к каждому ведь не подойдут, это физически невозможно, а некоторые слушать не станут - мол, сами умные.

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Сергей Почеп  •  14 мая 2017, 21:20

Вы правы, но такие меры все же уменьшат количество пожаров, правильно? А это уже хорошо, так что профилактические предупредительные мероприятия все же не помешают, согласитесь.

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Таисия Петрова  •  14 мая 2017, 19:11

Очень своевременно, сейчас такие беседы и разьяснения очень необходимы, на участках полно еще сухой травы и мусора, особенно на не обрабатываемых участках, да и телефоны экстренных служб напонить садоводам будет не лишним

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