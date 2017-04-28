Из-за плохих дорог в Омске меняется схема движения садовых маршрутов

С 29 апреля в Омске начинается движение автобусов по садовым маршрутам. График работы садовых маршрутов городского и пригородного сообщения будет следующим в будние и праздничные нерабочие дни: с 29 апреля по 21 мая - три раза в неделю и с 22 мая по 3 сентября - четыре раза в неделю; с 4 сентября по 1 октября - три раза в неделю.

При этом в связи с неудовлетворительными дорожными условиями движение некоторых автобусов будет изменено. Так, маршрут № 162 "Ул. Л. Чайкиной - СНТ "Озёрный" будет открыт после проведения ремонта дороги.

Изменят схему и пригородные садовые маршруты № 122 "Ул. Лобкова - СНТ "33 км Русско-Полянского тракта", № 160 "ПО "Иртыш" - СНТ "33 км Русско-Полянского тракта", № 161 "Ул. Володарского - СНТ "33 км Русско-Полянского тракта", № 165 "ПО им. Баранова - СНТ "33 км Русско-Полянского тракта". В связи с плохим состоянием дороги они не будут идти мимо садоводческих массивов "Иртышские Зори", "Озон", "Электротранс", "Сибирский садовод-5", "Вагонник-1", "Иртыш", "Полёт", "Сибирский садовод-3", "Кварц-3" - проезд пассажирского транспорта будет выполняться по Русско-Полянскому тракту с посадкой и высадкой пассажиров на установленных остановочных пунктах. К прежней схеме движения пассажирский транспорт сможет вернуться после завершения ремонта указанной дороги.