Горожане устроили битву за сахар в омском супермаркете

На видеохостинге YouTube появился ролик, сделанный в одном из крупных супермаркетов города. В нём можно увидеть толпу людей, каждый из которых стремится быстрее других получить сахар по акции. По словам очевидцев, руководство магазина решило устроить распродажу и снизило цену с килограмма на три рубля, что, судя по всему, и стало причиной "атаки" омичей.

- Люди жадно бьются за сахар, как за последний глоток воздуха перед апокалипсисом, - прокомментировал произошедшее автор ролика на YouTube.

В комментариях к публикации омичи отмечают, что на распродаже в одни руки давали не больше пяти килограммов сахара, поэтому экономия для каждого покупателя всего 15 руб. Пользователи недоумевают: неужели экономия этой суммы стоит таких унижений?