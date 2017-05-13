Горожане устроили битву за сахар в омском супермаркете
Общество  •  13 мая 2017, 11:00, последнее обновление 13 мая 2017, 11:11  •  печать

Горожане устроили битву за сахар в омском супермаркете

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Сотрудники омского супермаркета не подозревали, чем обернётся их решение организовать распродажу сахара. 

На видеохостинге YouTube появился ролик, сделанный в одном из крупных супермаркетов города.  В нём можно увидеть толпу людей, каждый из которых стремится быстрее других получить сахар по акции. По словам очевидцев, руководство магазина решило устроить распродажу и снизило цену с килограмма на три рубля, что, судя по всему, и стало причиной "атаки" омичей.

- Люди жадно бьются за сахар, как за последний глоток воздуха перед апокалипсисом, - прокомментировал произошедшее автор ролика на YouTube.

В комментариях к публикации омичи отмечают, что на распродаже в одни руки давали не больше пяти килограммов сахара, поэтому экономия для каждого покупателя всего 15 руб. Пользователи недоумевают: неужели экономия этой суммы стоит таких унижений?

Теги  •  #битва #распродажа #сахар #супермаркет #фото

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Комментарии
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Сергей Грушин  •  13 мая 2017, 12:36

Стыдно омичам должно быть за такое поведение, из за нескольких рублей выгоды устроили целое светопреставление.

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Александр Бессонов  •  13 мая 2017, 11:45

БЬЮТСЯ ЗА СЛАДКУЮ СМЕРТЬ - МАРАЗМ.

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Владимир Семенов  •  13 мая 2017, 11:44

Мало знают владельцы супермаркета о своих клиентах, если распродажа привела к таким беспорядкам.

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