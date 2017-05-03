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Омичи получили более 200 млн рублей в виде налоговых вычетов
Экономика  •   3 мая 2017, 11:00  •  печать

Омичи получили более 200 млн рублей в виде налоговых вычетов

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В омском УФНС назвали сумму налоговых вычетов, которые были предоставлены горожанам в связи с понесёнными расходами на лечение, обучение и приобретение жилья.

За три месяца 2017 года около 44 тысяч налогоплательщиков, купивших квартиры, заявили имущественные налоговые вычеты. По данным пресс-службы УФНС, на приобретение жилья горожане потратили в общей сложности сумму 11,4 млрд рублей, что выше аналогичного показателя декларационной кампании прошлого года на 607 млн руб.

Более 12 тысяч жителей региона заявили 572,4 млн руб. расходов на лечение и обучение. Сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась на 92,1 млн руб.

- По состоянию на 1 апреля 2017 года в связи с предоставлением налоговых вычетов из бюджета омичам возвращено 202 млн рублей налога на доходы физических лиц, - рассказали в пресс-службе омского УФНС.

Налоговики отмечают, что получить налоговые вычеты омичи могут в любое удобное время в течение всего года. При этом не стоит забывать, что период, за который предоставляется такая декларация, ограничен трёхлетним сроком. Например, в 2017 году подать декларацию с целью получения налоговых вычетов можно за 2014, 2015 и 2016 годы.

Теги  •  #налоги #УФНС

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Комментарии
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Елена Головина  •  3 мая 2017, 11:19

Главное, чтобы люди не забывали о возможности возврата денег, жаль, что в школе детей не учат как правильно платить налоги, как заполнять документы, в какие сроки можно возвращать свои деньги.

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11 друзей Горацио  •  3 мая 2017, 16:20

Как раз в школах-то и учат платить налоги с самого первого класса! А вот чему там не учат, так это бороться за свои права.

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