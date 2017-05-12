В омских дворах наведут порядок до 24 мая

Управляющие компании должны до 24 мая навести порядок во дворах. Госжилинспекция намерена провести рейд для проверки состояния городских дворов. УК, не исполняющие обязанности по содержанию вверенных территорий, будут привлечены к административной ответственности. Их обяжут устранить нарушения в сжатые сроки.

В первую очередь будет проверяться состояние игровых и спортивных площадок. Управляющие компании должны восстановить или заменить вышедшие из строя конструкции, проверить их безопасность.