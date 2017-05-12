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В омских дворах наведут порядок до 24 мая
Общество  •  12 мая 2017, 12:10, последнее обновление 12 мая 2017, 12:10  •  печать

В омских дворах наведут порядок до 24 мая

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Госжилинспекция проверит состояние дворовых территорий.

Управляющие компании должны до 24 мая навести порядок во дворах. Госжилинспекция намерена провести рейд для проверки состояния городских дворов. УК, не исполняющие обязанности по содержанию вверенных территорий, будут привлечены к административной ответственности. Их обяжут устранить нарушения в сжатые сроки.

В первую очередь будет проверяться состояние игровых и спортивных площадок. Управляющие компании должны восстановить или заменить вышедшие из строя конструкции, проверить их безопасность.

Дворы должны быть обеспечены озеленением и оборудованы детскими и спортивными площадками, - заявил начальник отдела Госжилинспекции Александр Новохов. - Приватизированными дворами в полном объёме распоряжаются собственники жилья, которые несут коллективную ответственность и на собрании решают, как обустроить общую территорию. Если участок не сформирован, - за него отвечает муниципалитет.

Теги  •  #двор

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