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В Хакасии молоко из Омской области назвали опасным
Общество  •  12 мая 2017, 08:03, последнее обновление 12 мая 2017, 09:19  •  печать

В Хакасии молоко из Омской области назвали опасным

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По мнению хакасского Роспотребнадзора, продукция Калачинского молочного комбината не соответствует установленным требованиям.

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия отчиталось о проведении 23 проверок предприятий, осуществляющих оборот молока и молочной продукции, в первом квартале 2017 года. Не соответствующим показателю идентификации признано сухое молоко Калачинского молочного комбината. Также специалисты сочли опасными сыр "Российский" из Татарстана, масло из Москвы и красноярскую сметану.

Информация для принятия мер направлена в управления Роспотребнадзора по месту нахождения производителей, изготовителям и поставщикам. Опасная продукция изъята из оборота.

Теги  •  #молоко #Хакасия

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Комментарии
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Сергей Власов  •  12 мая 2017, 09:18

Молочные продукты - одни из основных. Их употребляет большая часть населения, дети. Нужно провести тщательную проверку и найти причины несоответствия качеству.

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