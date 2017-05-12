В Хакасии молоко из Омской области назвали опасным

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия отчиталось о проведении 23 проверок предприятий, осуществляющих оборот молока и молочной продукции, в первом квартале 2017 года. Не соответствующим показателю идентификации признано сухое молоко Калачинского молочного комбината. Также специалисты сочли опасными сыр "Российский" из Татарстана, масло из Москвы и красноярскую сметану.

Информация для принятия мер направлена в управления Роспотребнадзора по месту нахождения производителей, изготовителям и поставщикам. Опасная продукция изъята из оборота.