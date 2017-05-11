Министр Владимир Колокольцев назначил нового заместителя главе омского УМВД

Сегодня, 11 мая, стало известно о кадровых изменениях в омской полиции. По данным пресс-службы УМВД, заместителем начальника управления стал полковник полиции Вячеслав Крючков. Новоиспечённый зам был представлен главой омского УМВД личному составу во время сегодняшнего совещания.

Вячеслав Крючков родился 5 мая 1977 года в Нальчике. Окончил Нальчикский филиал Ростовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция, а затем - Академию управления МВД России. В органах внутренних дел трудится с 1997 года. В октябре 2012 года стал заместителем начальника по оперативной работе УМВД России по Омской области. Отмечен государственными и ведомственными наградами.

Фото: пресс-служба омского УМВД