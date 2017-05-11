Фестиваль 1200x90
Министр Владимир Колокольцев назначил нового заместителя главе омского УМВД
Общество  •  11 мая 2017, 21:08, последнее обновление 11 мая 2017, 21:13  •  печать

Министр Владимир Колокольцев назначил нового заместителя главе омского УМВД

Автор:

Начальник УМВД России по Омской области Леонид Коломиец представил личному составу своего нового заместителя.

Сегодня, 11 мая, стало известно о кадровых изменениях в омской полиции. По данным пресс-службы УМВД, заместителем начальника управления стал полковник полиции Вячеслав Крючков. Новоиспечённый зам был представлен главой омского УМВД личному составу во время сегодняшнего совещания.

Вячеслав Крючков родился 5 мая 1977 года в Нальчике. Окончил Нальчикский филиал Ростовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция, а затем - Академию управления МВД России. В органах внутренних дел трудится с 1997 года. В октябре 2012 года стал заместителем начальника по оперативной работе УМВД России по Омской области. Отмечен государственными и ведомственными наградами.

Фото: пресс-служба омского УМВД

Теги  •  #Владимир Колокольцев #Вячеслав Крючков #Леонид Коломиец #полиция #УМВД

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи сообщили о рухнувшей стене дома в Нефтяниках  •  вчера, 22:22  •  
Омский горсовет готов заплатить за пиар 2,7 млн рублей  •  вчера, 17:15
Житель Омской области ранил двух своих знакомых во время застолья  •  вчера, 17:07  •   2
Глава Ленинского округа Омска претендует на пост министра строительства  •  вчера, 16:45
В Омске по горячим следам поймали рецидивиста, укравшего ноутбук из купе поезда  •  вчера, 16:24  •   1  •  
Пьяные пассажиры попытались избить омского таксиста  •  вчера, 15:44  •   2
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400