Омского депутата Андрея Голушко заставили пахать землю

Подконтрольное депутату Госдумы Андрею Голушко ООО "Сибагрохолдинг" оштрафовано за то, что арендуемый компанией участок зарос сорной травой.

Внеплановая проверка омского управления Россельхознадзора выявила факт невыполнения ООО "Сибагрохолдинг" обязательных мероприятий по улучшению, защите, охране земель, окружающей среды от негативного воздействия на арендованном земельном участке в Омском районе. 60 гектаров земель сельскохозяйственного назначения заросло сорной травой.

Старший агроном фирмы привлечён к административной ответственности, а юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Напомним, что ООО "Сибагрохолдинг" входит в холдинговую компанию "Акция", связанную с депутатом Госдумы Андреем Голушко и депутатом Законодательного собрания Омской области Сергеем Калининым. Как ранее сообщал "Омск Здесь", 21 апреля в "Акции" прошли обыски.