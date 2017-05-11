В Омске прошёл чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

На базе главного управления информационных технологий и связи Омской области прошёл региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 30 участников показали навыки и умения в пользовании программ Microsoft Office, Единым порталом государственных и муниципальных услуг, а также антивирусными программами.

В номинации "Начинающий пользователь" победила Вера Мануйлова. Лучшим "Уверенным пользователем" стал Сергей Усов. Оба будут представлять Омскую область на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге.