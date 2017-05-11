Фестиваль 1200x90
В Омске прошёл чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Общество  •  11 мая 2017, 15:22, последнее обновление 11 мая 2017, 15:27  •  печать

В Омске прошёл чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Автор:

В соревнованиях приняли участие 30 пенсионеров.

На базе главного управления информационных технологий и связи Омской области прошёл региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 30 участников показали навыки и умения в пользовании программ Microsoft Office, Единым порталом государственных и муниципальных услуг, а также антивирусными программами.

В номинации "Начинающий пользователь" победила Вера Мануйлова. Лучшим "Уверенным пользователем" стал Сергей Усов. Оба будут представлять Омскую область на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге.

Теги  •  #компьютер #чемпионат

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Каринин  •  11 мая 2017, 15:35

Полезное и увлекательное для пожилых людей мероприятие. Только участников маловато.

Ответить
Последние новости
Омский горсовет готов заплатить за пиар 2,7 млн рублей  •  сегодня, 17:15
Житель Омской области ранил двух своих знакомых во время застолья  •  сегодня, 17:07  •   1
Глава Ленинского округа Омска претендует на пост министра строительства  •  сегодня, 16:45
В Омске по горячим следам поймали рецидивиста, укравшего ноутбук из купе поезда  •  сегодня, 16:24  •   1  •  
Пьяные пассажиры попытались избить омского таксиста  •  сегодня, 15:44  •   1
Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты на 3,1 млн рублей  •  сегодня, 15:03
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400