Омский Дептранс разобрал здание на дрова и металл

В рамках повышения эффективности использования площадей и оптимизации затрат муниципальных транспортных предприятий департамент транспорта администрации города решил демонтировать ветхое здание по адресу: улица Долгирева, 115. Объект принадлежал муниципальному предприятию "Электрический транспорт".

Помещение, неиспользуемое с 2008 года, было в аварийном состоянии, - заявил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - При этом оно требовало определённых расходов на содержание, принося убытки предприятию городского электротранспорта. На сегодняшний день территория очищена от строительных конструкций, приведена в надлежащее состояние. В ближайшее время она будет передана в казну администрации города Омска - департаменту имущественных отношений.