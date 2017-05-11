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Омский Дептранс разобрал здание на дрова и металл
Общество  •  11 мая 2017, 13:15, последнее обновление 11 мая 2017, 13:23  •  печать

Омский Дептранс разобрал здание на дрова и металл

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Ликвидировано здание на улице Долгирева, принадлежавшее муниципальному предприятию "Электрический транспорт".

В рамках повышения эффективности использования площадей и оптимизации затрат муниципальных транспортных предприятий департамент транспорта администрации города решил демонтировать ветхое здание по адресу: улица Долгирева, 115. Объект принадлежал муниципальному предприятию "Электрический транспорт".

Помещение, неиспользуемое с 2008 года, было в аварийном состоянии, - заявил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - При этом оно требовало определённых расходов на содержание, принося убытки предприятию городского электротранспорта. На сегодняшний день территория очищена от строительных конструкций, приведена в надлежащее состояние. В ближайшее время она будет передана в казну администрации города Омска - департаменту имущественных отношений.

Деревянные остатки здания будут пущены на отопление подсобных помещений муниципального предприятия "Электрический транспорт". Металлические конструкции сдали в пункт приёма металлолома. За 7,06 тонны металлолома Дептранс получил 166 тыс. руб. 

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #здание #МП Электрический транспорт

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