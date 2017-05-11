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На севере Омской области открыли навигацию
Общество  •  11 мая 2017, 12:49  •  печать

На севере Омской области открыли навигацию

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В Усть-Ишимском районе открыто транспортное сообщение на реке Иртыш.

На севере Омской области организована перевозка пассажиров по маршруту "Большая Тебендя - Кайсы". Сельчан по Иртышу перевозят два самоходных водомётных катера. Открытие навигации состоялось в минувшие выходные.

Катера оборудованы спасательными жилетами для взрослых и детей и радионавигационными приборами. За один рейс он перевозит 30 пассажиров. "У этого типа катеров низкая осадка на воду (менее 40 см), что позволяет развивать высокую скорость хода и осуществлять причал к берегу даже там, где нет оборудованных причальных сооружений", - рассказал руководитель департамента транспорта министерства промышленности Омской области Алексей Лазуткин.

В Усть-Ишимском районе катера будут перевозить пассажиров до конца октября.

Теги  •  #навигация #Усть-Ишимский район

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