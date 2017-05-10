В Омске завершат благоустройство сквера у ДК "Железнодорожник"

Второй этап благоустройства сквера у ДК "Железнодорожник" будет проведён в рамках выставки "Флора" в Ленинском округе.

В рамках выставки зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017" планируется завершить реконструкцию сквера у ДК "Железнодорожник". В прошлом году здесь заасфальтировали пешеходные зоны и досуговые площадки, уложили дорожки из инертного материала, восстановили газон площадью 3 тыс. квадратных метров и высадили 7 тыс. цветов. В сквере появился детский автодром, сцена, детская и спортивная площадки.

В этом году в сквере посеют газон площадью 16 тыс. квадратных метров и будет восстановлено асфальто-бетонное покрытие на площади 4 тыс. квадратных метров. В рамках компенсационного озеленения высажено 56 крупномерных сосен. В память об омичах, пострадавших от радиационных аварий и катастроф, установлен мемориальный камень.