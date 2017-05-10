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В Омске завершат благоустройство сквера у ДК "Железнодорожник"
Общество  •  10 мая 2017, 15:37, последнее обновление 10 мая 2017, 15:40  •  печать

В Омске завершат благоустройство сквера у ДК "Железнодорожник"

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Второй этап благоустройства сквера у ДК "Железнодорожник" будет проведён в рамках выставки "Флора" в Ленинском округе.

В рамках выставки зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора-2017" планируется завершить реконструкцию сквера у ДК "Железнодорожник". В прошлом году здесь заасфальтировали пешеходные зоны и досуговые площадки, уложили дорожки из инертного материала, восстановили газон площадью 3 тыс. квадратных метров и высадили 7 тыс. цветов. В сквере появился детский автодром, сцена, детская и спортивная площадки.

В этом году в сквере посеют газон площадью 16 тыс. квадратных метров и будет восстановлено асфальто-бетонное покрытие на площади 4 тыс. квадратных метров. В рамках компенсационного озеленения высажено 56 крупномерных сосен. В память об омичах, пострадавших от радиационных аварий и катастроф, установлен мемориальный камень.

Сквер долгое время оставался заброшенным и неухоженным, - рассказал главный архитектор Ленинского округа Юрий Гилев. - В прошлом году здесь был выполнен очень большой объём работ. Этим летом тоже предстоит сделать многое. И мы надеемся, что сквер у ДК "Железнодорожник" станет излюбленным местом отдыха жителей Ленинского округа.

Теги  •  #ДК Железнодорожник #сквер

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