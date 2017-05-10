Омич фиктивно продал автомобиль, чтобы не отдавать его бывшей жене

32-летний житель города не захотел расставаться со своим автомобилем, чтобы выплатить долг по разделу имущества бывшей жене. Для этого он заключил мнимую сделку по продаже авто с собственной матерью.

В конце 2016 года жительница Полтавки 31-летняя Марина К. подала иск в суд о взыскании 151 337 рублей со своего бывшего мужа Юрия К. Предметом спора оказался потребительский кредит, который женщина взяла в банке ещё во время своего замужества для покупки автомобиля Nissan 1997 года выпуска.

Суд удовлетворил иск омички, и обязал её бывшего супруга выплатить заявленную сумму. Однако в отведённый срок должник этого не сделал. Тогда исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил в отдел судебных приставов.

Выяснилось, что пока решение суда вступало в законную силу, Юрий К. успел продать автомобиль своей матери. Однако судебные приставы собрали доказательства, которые подтвердили мнимость договора купли-продажи. Омича оштрафовали за нарушение ПДД уже после продажи авто, а также он взял кредит на ремонт машины. Кроме того, у матери должника отсутствуют водительские права, а сам Юрий К. подтвердил мнимость сделки.

Согласно части первой ст. 170 ГК РФ мнимая сделка является недействительной. Судебный пристав обратился в суд с исковым заявлением признать сделку по переоформлению автомобиля между Юрием К. и его матерью мнимой. Центральный районный суд рассмотрел материалы дела и признал договор купли-продажи недействительным, и постановил вернуть машину фактическому владельцу. Судебные приставы наложили арест на автомобиль должника, а впоследствии изъяли и передали на реализацию в счёт оплаты задолженности, поскольку омич так и не погасил долг.