На Первомай в Омской области тушили сразу 12 лесных пожаров

12 лесных пожаров произошло на территории региона за сутки 1 мая. Все они оперативно ликвидированы. По три "горячих точки" было обнаружено в Называевском и Омском районах, по две - в Нижнеомском и Черлакском районах, одна - в Любинском районе.

В 95 % случаев пожары происходили из-за поджога сухой травы на полях. Пока огнеборцам помогает погода: выходные дни были прохладными и дождливыми, поэтому многие омичи остались дома, а не поехали на шашлыки.

Добавим, что на прошлой неделе в двух муниципальных районах Омской области - Омском и Кормиловском - ввели особый противопожарный режим. Кроме этого, высокий - четвёртый класс пожарной опасности в лесах сложился на территории Калачинского и Одесского районов. Всего с начала года на территории региона уже произошло более 30 лесных пожаров.