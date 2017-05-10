Омичам рассказали, как запускали праздничный фейерверк на 9 Мая

Для того чтобы омичи смогли увидеть красочный салют, на берегу Иртыша установили десятки зарядов с пиротехническими смесями.

В омской мэрии показали, как устанавливаются металлические "патроны", из которых потом появляются искры салюта. На протяжении всего дня омские пиротехники готовили заряды для фейерверка в честь Дня Победы, чтобы вечером омичи увидели красочный салют.

На полицейском катере специалисты доплыли на противоположный берег Иртыша (напротив бульвара Победы), где установили заряды разного диаметра. Пиротехнические заряды смонтировали на специально огороженной площадке.

Самый крупный "снаряд" - большой шар с фитилём, а залпы поменьше выстреливают из металлических трубок. Чтобы управлять фейерверком, нужно специальное образование, так как человек, ответственный за запуск салюта, должен рассчитывать последовательность залпов заранее.

Фото: администрация города Омска