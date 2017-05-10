Фестиваль 1200x90
Омичам рассказали, как запускали праздничный фейерверк на 9 Мая
Общество  •  10 мая 2017, 12:12, последнее обновление 10 мая 2017, 12:12  •  печать

Омичам рассказали, как запускали праздничный фейерверк на 9 Мая

Автор:

Для того чтобы омичи смогли увидеть красочный салют, на берегу Иртыша установили десятки зарядов с пиротехническими смесями.

В омской мэрии показали, как устанавливаются металлические "патроны", из которых потом появляются искры салюта. На протяжении всего дня омские пиротехники готовили заряды для фейерверка в честь Дня Победы, чтобы вечером омичи увидели красочный салют.

На полицейском катере специалисты доплыли на противоположный берег Иртыша (напротив бульвара Победы), где установили заряды разного диаметра. Пиротехнические заряды смонтировали на специально огороженной площадке. 

  

Самый крупный "снаряд" - большой шар с фитилём, а залпы поменьше выстреливают из металлических трубок. Чтобы управлять фейерверком, нужно специальное образование, так как человек, ответственный за запуск салюта, должен рассчитывать последовательность залпов заранее.

Фото: администрация города Омска

Теги  •  #9 мая #пиротехника #праздник #салют

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
LIVE: "Омская арт-резиденция"  •  сегодня, 16:30  •    •  Live
Омский банкир Мацелевич из СИЗО заявил о рейдерском захвате "Первой гильдии строителей"  •  сегодня, 16:12
Омский сенатор назвала налог на малодетность провокацией  •  сегодня, 15:50  •   1
Омская пенсионерка дважды убила своих сожителей в День Победы  •  сегодня, 15:10  •   1
Срыв выборов мэра Омска вошёл в топ событий региональной политики РФ  •  сегодня, 12:56  •   2
В Омской области водитель мотороллера сбил женщину с детской коляской  •  сегодня, 12:40  •   3
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400