Омские велосипедисты примерят 3D очки с эффектом "опьянения"

Сегодня на омских дорогах будут проверять владельцев двухколёсного транспорта.

Омская Госавтоинспекция совместно с автошколой "Перекрёсток" проводит акцию "Крути педали безопасно!". Полицейские проверят техническое состояние велосипедов - тормозную систему, рулевое управление, а также наличие необходимых катафот. Также сотрудники ГИБДД предложат велосипедистам примерить специальные 3D очки.

- Они моделируют состояние опьянения, и дают понять, как меняется восприятие окружающего мира, координация движений, скорость реакции при употреблении алкоголя. Помимо прочего будет проведена проверка знаний Правил дорожного движения, касающихся велосипедистов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску.

По итогам акции законопослушным и дисциплинированным велосипедистам в знак благодарности за "вежливое вождение" будут вручены подарки, а также пригласительные билеты в культурные и спортивные центры Омска.