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Омские велосипедисты примерят 3D очки с эффектом "опьянения"
Общество  •   8 мая 2017, 16:27, последнее обновление 8 мая 2017, 16:30  •  печать

Омские велосипедисты примерят 3D очки с эффектом "опьянения"

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Сегодня на омских дорогах будут проверять владельцев двухколёсного транспорта.

Омская Госавтоинспекция совместно с автошколой "Перекрёсток" проводит акцию "Крути педали безопасно!". Полицейские проверят техническое состояние велосипедов - тормозную систему, рулевое управление, а также наличие необходимых катафот. Также сотрудники ГИБДД предложат велосипедистам примерить специальные 3D очки.

- Они моделируют состояние опьянения, и дают понять, как меняется восприятие окружающего мира, координация движений, скорость реакции при употреблении алкоголя. Помимо прочего будет проведена проверка знаний Правил дорожного движения, касающихся велосипедистов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску.

По итогам акции законопослушным и дисциплинированным велосипедистам в знак благодарности за "вежливое вождение" будут вручены подарки, а также пригласительные билеты в культурные и спортивные центры Омска.

Теги  •  #велосипедист #Госавтоинспекция #проверка

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  8 мая 2017, 17:51

Очень интересный подход с велосипедистам с три д очками, наверное после них никакого желания с повтором состояния не захочется

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