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В Омской области 11-летняя школьница на велосипеде врезалась в мопед
Происшествия  •   5 мая 2017, 12:07, последнее обновление 5 мая 2017, 12:20  •  печать

В Омской области 11-летняя школьница на велосипеде врезалась в мопед

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Накануне в Омске произошло ДТП между 11-летней велосипедисткой и мопедом. Школьница отделалась синяками и ссадинами, а водитель мопеда скрылся.

Вчера, 4 мая, днем в поселке Крутинка 11-летняя девочка ехала на велосипеде по улице 1 Мая. В какой-то момент школьница выехала на встречную полосу, и там врезалась в мопед.

К счастью, омичка получила небольшие травмы. Дома родители заметили синяки и ссадины и, узнав, что произошло, отвезли девочку в больницу. Врачи обработали все повреждения, после чего юную велосипедистку отпустили домой, а сами позвонили в дежурную часть полиции.

Отметим, что пока неизвестно, кто управлял мопедом, поскольку с места происшествия он скрылся. Личность водителя выясняется.

Теги  •  #велосипед #ДТП #мопед

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Комментарии
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Олег Вел  •  5 мая 2017, 12:35

Куда родители смотрят, отпускают ребенка в 11 лет ездить на велосипеде одной. Вот кого наказывать нужно в первую очередь.

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Олег Вел  •  5 мая 2017, 12:35

Куда родители смотрят, отпускают ребенка в 11 лет ездить на велосипеде одной. Вот кого наказывать нужно в первую очередь.

Ответить
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