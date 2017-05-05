В Омской области 11-летняя школьница на велосипеде врезалась в мопед

Накануне в Омске произошло ДТП между 11-летней велосипедисткой и мопедом. Школьница отделалась синяками и ссадинами, а водитель мопеда скрылся.

Вчера, 4 мая, днем в поселке Крутинка 11-летняя девочка ехала на велосипеде по улице 1 Мая. В какой-то момент школьница выехала на встречную полосу, и там врезалась в мопед.

К счастью, омичка получила небольшие травмы. Дома родители заметили синяки и ссадины и, узнав, что произошло, отвезли девочку в больницу. Врачи обработали все повреждения, после чего юную велосипедистку отпустили домой, а сами позвонили в дежурную часть полиции.

Отметим, что пока неизвестно, кто управлял мопедом, поскольку с места происшествия он скрылся. Личность водителя выясняется.