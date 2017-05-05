В Омской области 11-летняя школьница на велосипеде врезалась в мопед

Вчера, 4 мая, днем в поселке Крутинка 11-летняя девочка ехала на велосипеде по улице 1 Мая. В какой-то момент школьница выехала на встречную полосу, и там врезалась в мопед.
К счастью, омичка получила небольшие травмы. Дома родители заметили синяки и ссадины и, узнав, что произошло, отвезли девочку в больницу. Врачи обработали все повреждения, после чего юную велосипедистку отпустили домой, а сами позвонили в дежурную часть полиции.
Отметим, что пока неизвестно, кто управлял мопедом, поскольку с места происшествия он скрылся. Личность водителя выясняется.
Куда родители смотрят, отпускают ребенка в 11 лет ездить на велосипеде одной. Вот кого наказывать нужно в первую очередь.
Куда родители смотрят, отпускают ребенка в 11 лет ездить на велосипеде одной. Вот кого наказывать нужно в первую очередь.