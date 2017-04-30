В Омске иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Накануне в Омске произошло ДТП на улице Дергачева. Водитель Toyota Cresta сбила ребёнка на велосипеде.

Вчера, 29 апреля, в 12:45 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Дергачева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и экстренные службы.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что 42-летняя водитель Toyota Cresta ехал по улице Дергачева в направлении улицы Рокосовского. В районе дома №14а по улице Дианова она сбила 10-летнего школьника на велосипеде.

Мальчик пересекал дорогу справа налево по ходу движения авто. В результате ДТП ребёнок попал в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего будут окончательно установлены в ходе проверки.