В Омске иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
Происшествия  •  30 апреля 2017, 16:16, последнее обновление 30 апреля 2017, 16:30  •  печать

В Омске иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

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Накануне в Омске произошло ДТП на улице Дергачева. Водитель Toyota Cresta сбила ребёнка на велосипеде.

Вчера, 29 апреля, в 12:45 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Дергачева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и экстренные службы.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что 42-летняя водитель Toyota Cresta ехал по улице Дергачева в направлении улицы Рокосовского. В районе дома №14а по улице Дианова она сбила 10-летнего школьника на велосипеде.

Мальчик пересекал дорогу справа налево по ходу движения авто. В результате ДТП ребёнок попал в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего будут окончательно установлены в ходе проверки.

Теги  •  #велосипед #ДТП #иномарка #школьник

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