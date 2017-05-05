Размываемую в Омской области дорогу начнут укреплять после майских праздников

Сегодня, 5 мая, в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о размываемой дороге Элита-Помурино в Москаленском районе Омской области. Автор публикации заявил, что в прошлом году здесь сделали ремонт, а нынешней весной вода сильно подмыла берег, по которому уложен асфальт. Денег на укрепление прибрежной зоны у местной администрации, по словам сельчанина, нет.

В районной администрации корреспонденту "Омск Здесь" заявили, что знают о ситуации с дорогой. По словам заместителя главы Москаленского района Александра Панченко, сейчас областные чиновники изыскивают средства для установки бетонных конструкций на берегу.

- Камышловские озёра сильно разлились в этом году, подмыло обочину, сейчас уже начинает подмывать асфальт, - рассказал Александр Панченко. - Русло этой всегда сухой реки переполнено. Ветер, который был прошлые несколько дней, гнал волну на дорогу. Сегодня мы разговаривали с директором ДРСУ-2, он сказал, что они держат ситуацию под контролем. Сейчас изыскиваются средства для того, чтобы сделать там набережную, установить бетонные конструкции. Скорее всего, работы там начнутся после майских праздников.

Александр Панченко также отметил, что дорога находится в собственности области, поэтому ремонтировать его за свой счёт муниципальное образование не имеет права.