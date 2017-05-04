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В Омске выставили на продажу индийского слона, приносящего удачу
Общество  •   4 мая 2017, 17:37, последнее обновление 4 мая 2017, 17:49  •  печать

В Омске выставили на продажу индийского слона, приносящего удачу

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Омичам предлагают купить за 3,5 млн руб. фигурку слона, который, по словам продавца, приносит удачу, здоровье и успех.

На популярном сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже фигурки слона за 3,5 млн руб. По словам продавца, тотем, привезённый в 2014 году из главной святыни сикхов в Индии - храма Хармандир-Сахиб, обладает магической силой.

- В нём содержится определённая сила, в которой лично я ранее сомневался, поскольку не доверял подобного рода вещам. Слон заряжен на удачу, здоровье, успех, отведёт от Вас людей которые желают вам не добрых вещей. Поможет в преодолении трудностей, - говорит автор объявления. - Уговор был таков, что, как уйдёт от меня определённо сложившаяся ситуация, я должен его перепродать, так как слон должен приносить пользу большему количеству людей. Продаю без сожаления, я остался доволен и счастлив, что в своё время переборол свой скептицизм и приобрёл тотем. Стоимость в 3,5 млн руб. считаю волне справедливой для такой вещи.

Отметим, что в последнее время на этом сайте стали часто появляться объявления о продаже вещей, которые якобы обладают магической силой. Так, в начале апреля здесь за 10 млн руб. продавался обычный открыватель для бутылок. Причины, побудившие автора объявления запросить такую высокую цену за дешёвую вещь, не назывались. В описании к товару лишь утверждалось, что предмет приносит удачу.

За два месяца до этого через тот же сайт объявлений омичи пытались продать кошку, которая якобы способна исцелять людей и отпугивать нечистую силу. За животное с таким даром продавец просил 1 млн руб.

При этом доказательств магической силы предметов и животного никто из продавцов не представил.

Теги  •  #магия #объявление #слон #тотем

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Комментарии
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Юрий .Петров  •  4 мая 2017, 18:05

Я сначала по оглавлению подумал, что речь о живом слоне. А оказывается статуэтка. Жаль, вот живого можно было бы приобрести, для удачи!

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