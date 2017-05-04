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Омичи принесут голубей на флешмоб в честь Дня Победы
Общество  •   4 мая 2017, 17:15, последнее обновление 4 мая 2017, 17:15  •  печать

Омичи принесут голубей на флешмоб в честь Дня Победы

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В преддверии Дня Победы в Омске пройдёт патриотическая акция "Мир. История. Память". Омичи принесут с собой воздушные шары и бумажные фигурки в виде голубей.

В воскресенье, 7 мая, в 15:00 в сквере имени 30-летия ВЛКСМ состоится патриотическая акция "Мир. История. Память". Принять в ней участие может любой желающий. Главное условие - принести с собой голубей в виде бумажной фигурки или воздушного шара с изображением. На одной стороне нужно будет написать информацию о своём родственнике или знакомом, который был участником Великой Отечественной войны: его ФИО, годы жизни, звание и награды. На другой стороне - выразить слова признательности и благодарности за Победу.

"Омичи смогут украсить специально установленную в сквере арку бумажным голубями с именами фронтовиков. Таким образом, конструкция будет символизировать мир, историю и память, которую хранят жители нашего города о тех страшных военных годах, - объяснила начальник отдела социальной политики администрации Центрального округа Олеся Гаврилова. - В 18:00 горожане, пришедшие на мероприятия с воздушными шарами в виде голубей, одновременно выпустят их в небо".

Также во время праздничной программы, посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт ярмарка мастеров, мастер-класс по изготовлению голубей из различных материалов, будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых. Также в парке установят палатку, в которой устроят показ отечественных фильмов о войне.

Теги  •  #акция #День Победы

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