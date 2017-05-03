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Омская книга памяти жертв политических репрессий станет электронной
Общество  •   3 мая 2017, 17:42  •  печать

Омская книга памяти жертв политических репрессий станет электронной

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Изданием книги займется Омская региональная телерадиовещательная компания. Бюджетное учреждение "Редакция книги жертв политических репрессий" ликвидируют.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков объявил о ликвидации бюджетного учреждения "Книга памяти жертв политических репрессий". При этом издание книги будет продолжено.

Издание книги будет продолжено на базе Омской региональной телерадиовещательной компании, - сказал Сумароков. - Книга станет электронной. Фактически работа бюджетного учреждения была выполнена, все книги изданы.

Начальник ГУИП отметил, что на функционирование ликвидируемого бюджетного учреждения в полном объёме средств в региональном бюджете нет.

Спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский предложил наградить людей, издававших книгу памяти, почётной грамотой правительства Омской области.

Теги  •  #Станислав Сумароков

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