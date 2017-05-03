Омская книга памяти жертв политических репрессий станет электронной

На сегодняшнем заседании правительства Омской области начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков объявил о ликвидации бюджетного учреждения "Книга памяти жертв политических репрессий". При этом издание книги будет продолжено.

Издание книги будет продолжено на базе Омской региональной телерадиовещательной компании, - сказал Сумароков. - Книга станет электронной. Фактически работа бюджетного учреждения была выполнена, все книги изданы.

Начальник ГУИП отметил, что на функционирование ликвидируемого бюджетного учреждения в полном объёме средств в региональном бюджете нет.

Спикер Законодательного собрания Владимир Варнавский предложил наградить людей, издававших книгу памяти, почётной грамотой правительства Омской области.