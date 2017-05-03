В Омск приехали танки и пушки времён Великой Отечественной войны

Сегодня в город прибыл поезд Победы, который сделал четырёхчасовую остановку на омском железнодорожном вокзале. Воинский эшелон приехал в Омск в преддверии 9 Мая.

Сегодня, 3 мая, агитационный поезд с образцами военной техники и музеем на колёсах сделал остановку на омском железнодорожном вокзале. Посмотреть на поезд Победы пришли сотни омичей, в том числе семьями и с детьми.

Воинский эшелон "Армия Победы - 2017" прибыл в город в преддверии празднования 72-й годовщины Великой Отечественной войны. Омичи увидели настоящие танки Т-34, Т-72 и ИС-3, самоходную артиллерийскую установку СУ-100, 122-миллиметровую гаубицу образца 1938 года М-30, зенитную пулеметную установку ЗПУ-2, 100-миллиметровую полевую пушку БС-3, 57-миллиметровую противотанковую пушку ЗИС-2 и бронетранспортёр БТР-82А.

- Каждый присутствующий смог зримо представить, как выглядит настоящий воинский эшелон, который когда-то сначала вёз на фронт солдат и технику, а в 45-м привёз домой Великую Победу, - прокомментировал вице-председатель регионального правительства Владимир Компанейщиков.

На открытой сцене, расположенной прямо на перроне, выступила концертная бригада ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и творческие коллективы области. Напомним, что два поезда Победы впервые двигаются навстречу друг другу от западной и восточной границы Центрального военного округа. Поезд № 1 следует по маршруту Красноярск - Юрга - Новосибирск - Омск - Тюмень - Екатеринбург.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Фото: пресс-служба Правительства Омской области