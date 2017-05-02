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В Омске появится новая линия освещения
Общество  •   2 мая 2017, 15:30, последнее обновление 2 мая 2017, 15:42  •  печать

В Омске появится новая линия освещения

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На улице 2-й Солнечной в июле заработает новая линия освещения.

Современная линия освещения появится на улице 2-й Солнечной. Из бюджета города на эти цели будет выделено 8,3 млн рублей. Монтаж новой линии освещения будет осуществляться на участке от улицы Волгоградской до поворота на РЭБ Кировского административного округа.

Протяжённость нового линейного объекта составит 2,9 километра. Для размещения светильников (мощность каждого 250 Вт) будут установлены 92 опоры. Потребляемая расчётная мощность - 24,8 кВт, класс напряжения - 0,4 кВ. В администрации города рассчитывают, что новая линия освещения позволит обеспечить безопасность для пешеходов и автомобилистов. Подрядчик для строительства объекта будет определён специальным конкурсом. Гарантийные обязательства на новую линию освещения составят пять лет.

Теги  •  #освещение #улица 2-я Солнечная

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