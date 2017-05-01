В Омской области открыли навигацию для маломерных судов
Общество  •   1 мая 2017, 17:39, последнее обновление 1 мая 2017, 18:20  •  печать

В Омской области открыли навигацию для маломерных судов

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В регионе открыт навигационный период для маломерных судов, который продлится до конца октября.

С 1 мая в Омской области официально открывается навигационный период для плавания на маломерных судах на водных объектах региона. Он продлится до 31 октября 2017 года.

- В первую очередь следует подготовить свое судно к спуску на воду, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возникновение различных проблем с выходом на воду, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Евгений Андросов. - Убедитесь, что все ваши разрешительные документы судовладельца в порядке - удостоверение на право управления и судовой билет.

На каждом маломерном судне должны быть в наличии в исправном состоянии средства спасения, а для каждого человека, находящегося в лодке или на катере, должен быть предусмотрен спасательный жилет. Особое внимание также нужно уделить исправности судна: произвести осмотр на наличие сквозных пробоин корпуса и на отсутствие или разгерметизацию гермоотсеков и воздушных ящиков судна. Не должно быть утечек топлива, вибрации, неисправностей глушителя, а также повреждения системы дистанционного управления двигателем.

Добавим также, что управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

Теги  •  #Иртыш #МЧС #навигация

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