Организаторы омской "Монстрации" попросили у мэра почти 2000 свечек

Мэра Вячеслава Двораковского пригласили на массовую художественную акцию, которая должна состояться в Омске 1 мая, и попросили у него свечки для "молитвы против падения снега".

В группе "Монстрация в Омске" в социальной сети "ВКонтакте" появилось фото приглашения, которое организаторы мероприятия отправили мэру Вячеславу Двораковскому. В документе стоит печать администрации города, что говорит о его принятии в работу.

"Монстранты" в приглашении обещают, что градоначальнику будет предоставлена возможность выступить перед "творческой элитой Омска". Также в тексте документа говорится, что участники мероприятия во время шествия оценят вкусовые качества асфальта на улице Ленина, насладятся ароматом этилмеркаптана, продегустируют воду из реки Омь, а также пожелают Юбилейному мосту скорейшего выздоровления. Кроме того, организаторы планируют проверить, выполнил ли Всевышний просьбу мэра по устранению гололёда.

- Учитывая ранее высказанные предложения мэра поставить свечку против падения снега, мы предлагаем усилить это предложение своими голосами и предлагаем предоставить нам свечки в количестве 1917 штук, чтобы усилить божественный эффект молитвы, - говорится в приглашении.

"Монстрация" проводится в Омске ежегодно, начиная с 2010 года. В текущем году мероприятие переименовали в "Омстрацию". Уведомление о проведении "Омстрации-2017" было подано в правительство Омской области утром 17 марта.