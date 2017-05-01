В Омске посреди улицы образовалась глубокая дыра 
Общество  •   1 мая 2017, 12:23, последнее обновление 1 мая 2017, 13:13  •  печать

В Омске посреди улицы образовалась глубокая дыра 

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Очередной провал появился на улице Химиков. 

Сегодня, 1 мая, в социальных сетях появилась фотография дыры в асфальте, появившейся на улице Химиков. По словам очевидцев, её диаметр равен двум метрам. Отметим, что провал образовался на оживлённом месте -  рядом находятся торговые павильоны и пешеходный переход. Чтобы не дать людям упасть в дыру, по периметру провала натянули предупреждающую ленту. Омичи к таким превентивным мерам отнеслись с иронией.

- Слишком радикальные меры какие-то. Можно было просто записку написать. Придумали тоже - ленты всякие. Ещё б забором огородили, - шутит пользователь Олег Чепурко.

 

Отметим, что за последнее время это не первый случай, когда на оживлённой улице Омска появляется огромная дыра в асфальте. В начале апреля также в социальных сетях омичи публиковали фотографии огромных провалов на улице Осоавиахимовской и проспекте Мира. 

Теги  •  #асфальт #провал #улица Химиков #яма

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Комментарии
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Александр Божежар  •  1 мая 2017, 13:02

А службы, которые ленту весили - не пробовали засыпать яму песком и гравием и утрамбовать, что бы после можно дорожное покрытие как и положено установить.

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