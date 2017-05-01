В Омске посреди улицы образовалась глубокая дыра 

Сегодня, 1 мая, в социальных сетях появилась фотография дыры в асфальте, появившейся на улице Химиков. По словам очевидцев, её диаметр равен двум метрам. Отметим, что провал образовался на оживлённом месте - рядом находятся торговые павильоны и пешеходный переход. Чтобы не дать людям упасть в дыру, по периметру провала натянули предупреждающую ленту. Омичи к таким превентивным мерам отнеслись с иронией.

- Слишком радикальные меры какие-то. Можно было просто записку написать. Придумали тоже - ленты всякие. Ещё б забором огородили, - шутит пользователь Олег Чепурко.

Отметим, что за последнее время это не первый случай, когда на оживлённой улице Омска появляется огромная дыра в асфальте. В начале апреля также в социальных сетях омичи публиковали фотографии огромных провалов на улице Осоавиахимовской и проспекте Мира.