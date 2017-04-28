Мёртвая жена "заставила" омича забраться в чужую квартиру
Общество  •  28 апреля 2017, 11:30, последнее обновление 28 апреля 2017, 11:39  •  печать

Мёртвая жена "заставила" омича забраться в чужую квартиру

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Неадекватный мужчина забрался в чужую квартиру, заявив, что покойная супруга позвала его на небо.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме, расположенном на улице Рождественского. По словам очевидцев, неизвестный мужчина забрался в чужую квартиру и стал кричать, что покойная жена позвала его на небо.

 

В пресс-службе городского УМВД корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили, что полицейские выезжали вчера на улицу Рождественского.

- Мужчина предположительно находился в состоянии опьянения, стал слышать голоса, - рассказали в полиции. - Он забрался в квартиру, расположенную на третьем этаже. Там его и задержали.

После задержания мужчину отправили в медицинское учреждение, где он сдал анализы, которые помогут установить, чем именно было вызвано его неадекватное поведение. 

Теги  •  #задержание #МЧС #УМВД #фото

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