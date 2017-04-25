Полицейские задержали омича, укравшего мобильный у продавца магазина
Происшествия  •  25 апреля 2017, 17:40, последнее обновление 25 апреля 2017, 17:41  •  печать

Полицейские задержали омича, укравшего мобильный у продавца магазина

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В Омске поймали рецидивиста, укравшего сотовый телефон у продавца магазина электроники. Выяснилось, что подозреваемый причастен ещё к шести аналогичным кражам.

В полицию пришёл продавец магазина электроники с сообщением о краже сотового телефона. Он рассказал, что оставил мобильный на кассовой зоне магазина, а сам отлучился в подсобное помещение. В это время и произошла кража. Сумма ущерба составила более 19 тыс. руб.

Полицейские опросили работников магазина и просмотрели записи с камер наблюдения. Выяснилось, что в торговый зал зашёл мужчина, рассмотрел витрины, а затем направился к выходу, захватив по пути чужой мобильный телефон. Подозреваемым оказался 33-летний рецидивист, который продал похищенное за 4 тыс. руб. прямо в день кражи. Покупателя он нашёл на остановке транспорта "Торговый город".

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские ведут розыск похищенного имущества. Кроме того, сотрудники уголовного розыска установили причастность злоумышленника ещё к шести аналогичным кражам: мужчина воровал вещи на протяжении двух месяцев из супермаркетов электроники, спортивной одежды и обувных магазинов. Общий ущерб составил более 50 тыс. руб. Возбуждены уголовные дела.

Теги  •  #кража #полиция #рецидивист

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