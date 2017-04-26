Омск приведут в порядок до конца недели

В правительстве Омской области провели заседание штаба по уборке и благоустройству территории Омска.

Накануне первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новосёлов провёл заседание штаба по уборке и благоустройству территории Омска. В разговоре приняли участие руководители органов исполнительной власти и представители администрации города.

В Омске будут убраны скверы, парки и зоны отдыха. Предстоит удалить старые афиши, рекламные объявления с ограждений и фасадов зданий, привести в порядок участки строительства, территории, прилегающие к аптекам, образовательным учреждениям, спортивным и культурным объектам, промышленным предприятиям. Поставлена задача привести в порядок город до конца недели. Напомним, что 22 апреля в Омске прошёл субботник.