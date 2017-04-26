Омск приведут в порядок до конца недели
Общество  •  26 апреля 2017, 07:37, последнее обновление 26 апреля 2017, 07:39  •  печать

Омск приведут в порядок до конца недели

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В правительстве Омской области провели заседание штаба по уборке и благоустройству территории Омска.

Накануне первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новосёлов провёл заседание штаба по уборке и благоустройству территории Омска. В разговоре приняли участие руководители органов исполнительной власти и представители администрации города.

В Омске будут убраны скверы, парки и зоны отдыха. Предстоит удалить старые афиши, рекламные объявления с ограждений и фасадов зданий, привести в порядок участки строительства, территории, прилегающие к аптекам, образовательным учреждениям, спортивным и культурным объектам, промышленным предприятиям. Поставлена задача привести в порядок город до конца недели. Напомним, что 22 апреля в Омске прошёл субботник.

Теги  •  #благоустройство #штаб

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  26 апреля 2017, 08:38

Конечно хочется чтобы город к маю уже вздохнул от зимней грязи чистыми улицами и скверами, правда много ещё работы, особенно во дворах жилым домов, можно ещё один субботник проводить

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