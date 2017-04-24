В Омске легковым автомобилям закрыли въезд на городские кладбища
Общество  •  24 апреля 2017, 10:01, последнее обновление 24 апреля 2017, 10:17  •  печать

В Омске легковым автомобилям закрыли въезд на городские кладбища

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Беспрепятственно к местам захоронений могут подъехать лишь катафалки, автомобили в составе похоронной процессии и спецтранспорт. Исключение сделали также для автомобилей инвалидов, пенсионеров и ветеранов.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский своим постановлением ввёл запрет на въезд легкового транспорта на территорию городских кладбищ. Об этом сообщает сайт "Новый Омск". Документ датирован 18 апреля.

На личном транспорте проезд будет разрешён лишь инвалидам, пенсионерам и ветеранам при предъявлении удостоверения. К местам захоронений беспрепятственно также могут подъехать катафалки, автомобили в составе похоронной процессии, спецтранспорт (поливочная и уборочная техника и мусоровозы), транспорт для перевозки надмогильных сооружений.

Въезд автомобильного транспорта на территорию погостов разрешается только в часы работы кладбищ в период с 1 мая по 30 сентября включительно - с 9:00 до 19:00, в период с 1 октября по 30 апреля включительно - с 9:00 до 17:00. 

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #кладбище #легковой автомобиль

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Комментарии
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Ирина Пастушенко  •  24 апреля 2017, 13:15

Правильный запрет. А то иногда трудно пешком пройти к могиле из-за стоящих прямо посреди кладбища машин.

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Ирина Пастушенко  •  24 апреля 2017, 13:14

Правильный запрет. А то иногда трудно пешком пройти к могиле из-за стоящих прямо посреди кладбища машин.

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Денис Степанов  •  24 апреля 2017, 11:18

Даже тут коррупцию разводят. Неужели могильщики не будут за мзду пускать? Лучше бы не запретили въезд, а сделали платным с отчислениями для мэрии.

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