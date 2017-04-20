Омские дорожники начали ремонтировать дороги за свой счёт
Общество  •  20 апреля 2017, 16:00, последнее обновление 20 апреля 2017, 16:08  •  печать

Омские дорожники начали ремонтировать дороги за свой счёт

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Специалисты городской администрации нашли дефекты на омских дорогах, отремонтированных в прошлом году. Сейчас подрядчики занялись устранением выявленных недостатков за свой счёт.

Департамент городского хозяйства начал вести контроль над выполнением подрядными организациями, проводившими в прошлом году ремонт омских автомагистралей по муниципальным контрактам, исполнения гарантийных обязательств. Всего в 2016 году отремонтировано более миллиона квадратных метров автодорог.

В марте этого года проведено комплексное обследование всех отремонтированных магистралей. Ряд объектов чиновники забраковали, дорожникам придётся устранять дефекты за собственный счёт. Одной из первых недостатки в собственной работе исправляет компания "Стройсервис", проводившая в 2016 году ремонт Космического проспекта.

- В рамках гарантийных обязательств проводятся локальные ремонтные работы, на ряде объектов предусмотрена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия - как это было, например, на улице 70 лет Октября в районе остановки общественного транспорта "Поворотная", - сообщил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Отремонтированные дороги на гарантии останутся четыре года, контроль за качеством работ должен вестись в течение всего гарантийного периода.

Теги  •  #гарантия #департамент городского хозяйства #дороги #ремонт

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  20 апреля 2017, 16:28

Вот это очень правильный поход к экономии бюджетных денег, мало сделать, нужно чтобы еще и качество на годы сохранилось

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