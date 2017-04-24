Омичи не хотят добровольно оплачивать штрафы ГИБДД, коммуналку и кредиты

Самая массовая категория дел, находящихся в производстве омских приставов, - неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. За прошлый год с автомобилистов взыскано более 115 млн руб.

На 1 апреля 2017 года из 360 тысяч исполнительных производств, находящихся на исполнении омских приставов, 90 тысяч - неоплаченные штрафы ГИБДД. Эта категория стала самой массовой. На втором месте - исполнительные производства по взысканию задолженности по кредитным договорам (65 тыс. исполнительных производств).

- Это очень большое число, - подчёркивает заместитель главного судебного пристава Омской области Галина Титова. - Если на протяжении последних двух лет темпы прироста этой категории были примерно по 30 %, то в этом году - 50 %.

В пользу кредитных учреждений в прошлом году взыскано 58 млн руб. (заявлено к взысканию 60,2 млн руб.).

На третьем месте - неоплаченные долги по коммуналке. В общей сложности эта категория дел насчитывает 50 тыс. исполнительных производств. В прошлом году с должников по коммунальным платежам взыскано более 460 млн руб. В 2017 году приставы также наблюдают существенный рост этой категории производств.

- Если по количеству рост произошёл на 10 %, то сумма увеличилась в два раза, - добавила Галина Титова. - По всей видимости, ресурсные организации давали должникам какой-либо период для добровольной оплаты.

Алиментные обязательства родителей перед своими детьми занимают пятое место (12 тыс. дел), и идут сразу после исполнительных производств по взысканию налогов.

- В прошлом году мы наблюдали рост количества поступивших документов, взысканных впервые. То есть не те, которые возвращались в связи с увольнением должника или сменой его места работы. Большинство взыскателей впервые пошли в суды и просили взыскать алименты, - пояснила Галина Титова.

Добавим, в 2016 году в пользу детей взыскано 228,5 млн руб. Но в эту сумму не вошли средства, выплаченные родителем добровольно или удержанные бухгалтериями компаний, в которых работают должники.

Заметим, что в самые многочисленные группы должников попали и омские депутаты - Елена Свешникова и Антон Дубель. По данным базы исполнительных производств, долг Свешниковой за коммуналку составляет почти 100 тыс. руб. Антон Дубель должен банку более 700 тыс. руб. По словам судебных приставов, народные избранники начали погашать долги. Однако стопроцентной уверенности в том, что их оплатят в полном объёме, нет.