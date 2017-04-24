Приставы: С бывшего главы омского "Мостовика" невозможно взыскать долги

На сегодняшней пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности Управления федеральной службы судебных приставов по Омской области, стало известно о том, что исполнительное производство в отношении бывшего генерального директора НПО "Мостовик" прекращено. Заместитель главного судебного пристава Омской области Галина Титова пояснила, что это связано с невозможностью взыскания долгов. На имущество, которое было у некогда богатейшего человека Омска, было обращено взыскание. Но и его не хватило для погашения долгов, насчитывающих более 30 млрд руб. По состоянию на 19 апреля 2017 года зарегистрировано ещё одно исполнительное производство на омского строителя. Его сумма - 484 млн руб. Кредитором выступает "Промсвязьбанк".

Отметим, что в службе судебных приставов на исполнении находятся производства в отношении 700 омичей, чьи долги превышают 5 миллионов рублей. Как правило, это долг перед кредитными организациями. Обязательства Олега Шишова были одними из самых крупных в Омской области