Омские спасатели подкармливают сусликов

У одной из пожарных частей города поселились суслики.

ГУ МЧС России по Омской области в социальных сетях поделилось информацией о том, что возле одной из пожарных частей Омска была обнаружена норка суслика. Спасатели заботятся и подкармливают животных.

Сусликов удалось обнаружить после того, как сошёл снег. Их норки расположены на тренировочном полигоне спасателей. Сотрудников МЧС такое соседство забавляет.