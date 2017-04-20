Омские спасатели подкармливают сусликов

ГУ МЧС России по Омской области в социальных сетях поделилось информацией о том, что возле одной из пожарных частей Омска была обнаружена норка суслика. Спасатели заботятся и подкармливают животных.
Сусликов удалось обнаружить после того, как сошёл снег. Их норки расположены на тренировочном полигоне спасателей. Сотрудников МЧС такое соседство забавляет.
Это хорошо когда такой сосед на полигоне, а кона такая семейка живет на дачном участке или рядом то подкармливать устанешь, грызут все что не вырастет полезного