В Омской области на ремонт больниц дополнительно выделено 150 млн рублей
Общество  •  20 апреля 2017, 08:04, последнее обновление 20 апреля 2017, 09:30  •  печать

В Омской области на ремонт больниц дополнительно выделено 150 млн рублей

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Ремонтные работы запланированы в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также в районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском районах.

Из регионального бюджета на ремонт больниц и покупку автомобилей скорой помощи дополнительно выделено 150 млн рублей. Планируется провести ремонтные работы в областной детской больнице, родильном доме № 6, больницах скорой медицинской помощи № 1 и № 2, а также центральных районных больницах в Саргатском, Горьковском и Шербакульском муниципальных районах.  

Из федерального бюджета получена субвенция в размере более 445,3 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов.

Теги  •  #ремонт #скорая помощь

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