У депутата омского Заксобрания нашли фирму в Чехии

Спецкомиссия изучает обстоятельства участия действующего депутата в иностранной компании и примет решение о его дальнейшей работе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции подтвердил, что у депутата регионального законодательного собрания Владимира Седельникова есть активы за рубежом.

К нам поступала информация, мы ее проверили. Седельников имеет долю участия в коммерческой организации, зарегистрированной в Чешской Республике, - сообщил Цериградских итоги проверки.

Прокуратура передала сведения в спецкомиссию Заксобрания. Она должна будет решить, сможет ли Седельников сохранить депутатское удостоверение.

Напомним, о наличии иностранных активов у предпринимателя Владимира Седельникова сообщали омские СМИ в конце ноября. Сам народный избранник от комментариев воздерживался.