У депутата омского Заксобрания нашли фирму в Чехии

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции подтвердил, что у депутата регионального законодательного собрания Владимира Седельникова есть активы за рубежом.
К нам поступала информация, мы ее проверили. Седельников имеет долю участия в коммерческой организации, зарегистрированной в Чешской Республике, - сообщил Цериградских итоги проверки.
Прокуратура передала сведения в спецкомиссию Заксобрания. Она должна будет решить, сможет ли Седельников сохранить депутатское удостоверение.
Напомним, о наличии иностранных активов у предпринимателя Владимира Седельникова сообщали омские СМИ в конце ноября. Сам народный избранник от комментариев воздерживался.
Думаю, если хорошенько покопаться, у многих депутатов найдутся активы за рубежом, и этим сейчас никого не удивишь.
Человек, который находится в непосредственном управлении - должен иметь опыт предпринимательской деятельности, это и есть понимание структуры, а доля за рубежом - непосредственно на его дела в РФ никак не влияет, надо различать где есть опасность, а где нет.
Может, фирма зарегистрирована в Чехии, а деятельность у нас ведет. Нужно разбираться в обстоятельствах.