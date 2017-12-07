У депутата омского Заксобрания нашли фирму в Чехии
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 14:04, последнее обновление 7 декабря 2017, 15:36  •  печать

У депутата омского Заксобрания нашли фирму в Чехии

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Спецкомиссия изучает обстоятельства участия действующего депутата в иностранной компании и примет решение о его дальнейшей работе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции подтвердил, что у депутата регионального законодательного собрания Владимира Седельникова есть активы за рубежом.

К нам поступала информация, мы ее проверили. Седельников имеет долю участия в коммерческой организации, зарегистрированной в Чешской Республике, - сообщил Цериградских итоги проверки.

Прокуратура передала сведения в спецкомиссию Заксобрания. Она должна будет решить, сможет ли Седельников сохранить депутатское удостоверение.

Напомним, о наличии иностранных активов у предпринимателя Владимира Седельникова сообщали омские СМИ в конце ноября. Сам народный избранник от комментариев воздерживался.

Теги  •  #Владимир Седельников #коррупция #прокуратура #Чехия

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Комментарии
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Юля Пучкова  •  7 декабря 2017, 15:41

Думаю, если хорошенько покопаться, у многих депутатов найдутся активы за рубежом, и этим сейчас никого не удивишь.

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Александр Божежар  •  7 декабря 2017, 14:47

Человек, который находится в непосредственном управлении - должен иметь опыт предпринимательской деятельности, это и есть понимание структуры, а доля за рубежом - непосредственно на его дела в РФ никак не влияет, надо различать где есть опасность, а где нет.

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Алекс   •  7 декабря 2017, 15:10

Может, фирма зарегистрирована в Чехии, а деятельность у нас ведет. Нужно разбираться в обстоятельствах.

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