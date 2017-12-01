В Ярославле представили омича, возглавившего местный УФСИН
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 22:05, последнее обновление 1 декабря 2017, 22:09  •  печать

В Ярославле представили омича, возглавившего местный УФСИН

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Полковник внутренней службы Максим Залесов, родившийся и работавший в Омске, стал руководителем управления федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области.

Мероприятие прошло сегодня, 1 декабря. Максима Залесова представил личному составу начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин. Он отметил большой опыт работы Залесова.

Как отметили в пресс-службе ведомства, начальник регионального УФСИН, полковник внутренней службы Максим Залесов поблагодарил руководство за оказанное доверие и выразил уверенность в работоспособности возглавляемого коллектива.

Отметим, что Максим Залесов родился в Омске в 1979 году. Службу в органах уголовно-исполнительной системы он начал с должности оперуполномоченного оперативного отдела ИК-8 УИН Минюста России по Омской области в 1998 году. С 2006 года проходил службу на руководящих должностях оперативно-режимных служб Омской, Сахалинской и Брянской областей. В Ярославль полковник приехал из столицы, где работал первым заместителем начальника УФСИН России по Москве.

 

Фото пресс-службы УФСИН России по Ярославской области

Теги  •  #кадровое назначение #омич #УФСИН

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