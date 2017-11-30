Омские депутаты поблагодарили избирком за итоги выборов
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 11:15, последнее обновление 30 ноября 2017, 11:20  •  печать

Омские депутаты поблагодарили избирком за итоги выборов

Автор:

В горсовете заслушали отчет избиркома о расходовании средств, выделенных на проведение избирательной кампании депутатов городского парламента.

Вопрос обсудили в горсовете 30 ноября на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам. Перед народными избранниками выступил председатель горизбиркома Иван Ходаков. 

- Не ожидали, что будет такой поток досрочно голосующих. В связи с этим пришлось закупать дополнительные средства для проведения досрочного голосования. Порядка 5 млн руб. мы потратили на проведение информационной компании. Основные затраты - это заработная плата для 8 тыс. человек, которые были задействованы в выборах, в основном работали в избирательных комиссиях, - пояснил он.

- Благодарим избирательную комиссию за качественную работу в процессе выборов. Мы все, собственно, являемся результатом этой избирательной кампании - по итогам выборов мы стали депутатами горсовета. А контроль за ними и организацию проводил именно избирком, - выступил председатель комитета Юрий Федотов. 

Народные избранники поблагодарили горизбирком и рекомендовали на пленарном заседании принять отчет избирательной комиссии.

Теги  •  #выборы #Горизбирком #Горсовет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске задержали двух вооруженных мужчин, ранивших омича  •  сегодня, 17:54
Минкульт опроверг информацию о том, что вход в исторический парк станет платным  •  сегодня, 17:42
Свидетель по делу о премиях в СибАДИ признал, что экс-ректор угрожал ему  •  сегодня, 17:21  •  
Омску нужны еще два моста через Иртыш  •  сегодня, 17:18
На ремонт Ленинградского моста нужно полмиллиарда  •  сегодня, 16:41
Омич уедет в Тюмень на принудительные работы из-за долгов по алиментам  •  сегодня, 16:22  •   2
Еще новости