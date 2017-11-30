Омские депутаты поблагодарили избирком за итоги выборов

Вопрос обсудили в горсовете 30 ноября на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам. Перед народными избранниками выступил председатель горизбиркома Иван Ходаков.

- Не ожидали, что будет такой поток досрочно голосующих. В связи с этим пришлось закупать дополнительные средства для проведения досрочного голосования. Порядка 5 млн руб. мы потратили на проведение информационной компании. Основные затраты - это заработная плата для 8 тыс. человек, которые были задействованы в выборах, в основном работали в избирательных комиссиях, - пояснил он.

- Благодарим избирательную комиссию за качественную работу в процессе выборов. Мы все, собственно, являемся результатом этой избирательной кампании - по итогам выборов мы стали депутатами горсовета. А контроль за ними и организацию проводил именно избирком, - выступил председатель комитета Юрий Федотов.

Народные избранники поблагодарили горизбирком и рекомендовали на пленарном заседании принять отчет избирательной комиссии.