Горсовету предложили выставить на торги 100 земельных участков

Перед депутатами выступила вице-мэр, директор департамента финансов Инна Парыгина, рассказав, что в расходной части бюджета на ближайший год заложили 13,2 млн рублей на землеустроительные и кадастровые работы. Это на 6,8 млн рублей больше, чем в прошлом году. "Увеличение обусловлено большим количеством формируемых земельных участков", - пояснила чиновница.

В частности, в 2018 году планируется сформировать 100 участков для продажи на торгах, 200 - в границах отвода дорог, 150 - для жилищного строительства, а также ещё 50 участков будут оформлены под дачные хозяйства для дальнейшего предоставления многодетным семьям.

Отдельно на подготовку градостроительной документации предусмотрели 28,4 млн рублей. При этом мэрия рассчитывает на софинансирование по федеральной программе - по 5 млн рублей в 2019 и 2020 годах.



Как отметил председатель комитета Дмитрий Лицкевич, письменных поправок депутаты не подавали, новых вопросов не появилось. Далее проект бюджета передадут финансовому комитету.



- Будем надеяться, что все потребности учтены. Понятно, что финансирования на все не хватает. Правок не было, но они в любом случае должны быть сбалансированы: если где-то прибывает, значит, где-то убывает. Надо полагать, что за счёт поступлений в бюджет в течение года, сможем компенсировать, - прокомментировал глава комитета Дмитрий Лицкевич.