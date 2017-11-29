Депутаты хотят взыскать деньги с "Омскгражданпроекта" за невнесенные в кадастр участки
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 29 ноября 2017, 20:10, последнее обновление 29 ноября 2017, 22:39  •  печать

Депутаты хотят взыскать деньги с "Омскгражданпроекта" за невнесенные в кадастр участки

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Компаниям практически полностью оплатили работы, но результата не увидели.

Вопрос о кадастровом учёте земельных участков рассмотрели члены градостроительного комитета Омского горсовета. По информации правового управления ГС, на кадастровом учёте до сих пор не стоят 1900 земельных участков, расположенных в границах города. Постановкой занимался городской депархитектуры, заключив контракт с “Омскгражданпроектом”.

- "Омскгражданпроект" заключил контракт с мэрией на работы по постановке на кадастровый учёт участков, подготовку планов территориальных зон, взяв субподрядчиком "Омскую архитектуру". Работы были оплачены на 96%, но не выполнены. Сегодня нам не смогли пояснить, какая это цифра, насколько в действительности проведены работы, мы направили запросы, - сообщил председатель комитета Дмитрий Лицкевич.

В итоге депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать мэрии взыскать деньги с подрядчика.

Теги  •  #Горсовет #кадастровый учет #Омскгражданпроект

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