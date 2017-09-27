В Сибири начались отставки губернаторов

Первый из сибирских губернаторов, ранее попавших в список "отставных", объявил о своём уходе с должности. Об отставке главы Красноярского края Виктора Толоконского на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

Сегодня, 27 сентября, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Об этом написал вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко на свой странице в Facebook, сообщают "РИА-Новости".

- Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит волнуясь. Это очень чувствуется, - написал Клешко. В это время в зале были члены правительства, депутаты, руководители органов государственной власти края.

По словам Клешко, Толоконский сожалеет, что не все проекты реализованы до конца. Он извинился перед коллегами, если кого-то обидел, и добавил, что всегда работал с любовью. Также Толоконский сказал, что пока не приметил новое место работы. Губернатор возглавлял Красноярский край с 2014 года. Отметим, что официальной информации на сайте Кремля пока не опубликовано.

Это уже третья отставка губернатора с начала недели. Вчера Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Добавим, что в список "отставников" также попал губернатор Омской области Виктор Назаров. На его место может прийти председатель совета директоров ОПК "Оборонпром" Сергей Сокол.

Фото: krskstate.ru