В Сибири начались отставки губернаторов
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 14:38, последнее обновление 27 сентября 2017, 14:49  •  печать

В Сибири начались отставки губернаторов

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Первый из сибирских губернаторов, ранее попавших в список "отставных", объявил о своём уходе с должности. Об отставке главы Красноярского края Виктора Толоконского на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

Сегодня, 27 сентября, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Об этом написал вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко на свой странице в Facebook, сообщают "РИА-Новости".

- Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит волнуясь. Это очень чувствуется, - написал Клешко. В это время в зале были члены правительства, депутаты, руководители органов государственной власти края.

По словам Клешко, Толоконский сожалеет, что не все проекты реализованы до конца. Он извинился перед коллегами, если кого-то обидел, и добавил, что всегда работал с любовью. Также Толоконский сказал, что пока не приметил новое место работы. Губернатор возглавлял Красноярский край с 2014 года. Отметим, что официальной информации на сайте Кремля пока не опубликовано.

Это уже третья отставка губернатора с начала недели. Вчера Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, а в понедельник утвердил отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Добавим, что в список "отставников" также попал губернатор Омской области Виктор Назаров. На его место может прийти председатель совета директоров ОПК "Оборонпром" Сергей Сокол.

Фото: krskstate.ru 

Теги  •  #Виктор Толоконский #Владимир Путин #отставка

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  27 сентября 2017, 15:03

Что и следовало ожидать, год подходит к концу, надо сдавать отчеты о выполненной работе. А выполнены ли все поставленные цели ?

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