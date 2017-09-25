Освобождён от должности первый губернатор, попавший в список "отставников"

Всего в списке регионов, чьи главы в ближайшее время могут покинуть пост, порядка десяти субъектов Федерации. Среди них и Омская область.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области". Николай Меркушкин покинул должность по собственному желанию. Он назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Исполнять обязанности главы Самарской области будет Дмитрий Азаров - член Совета Федерации.

О грядущей отставке Меркушкина написал "Коммерсант". Добавим, что в список ближайших "отставников", озвученных изданием, попал и губернатор Омской области Виктор Назаров. На его место может прийти председатель совета директоров ОПК "Оборонпром" Сергей Сокол.