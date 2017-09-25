Вице-мэр Омска Юрий Тетянников написал заявление об уходе
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 25 сентября 2017, 11:18  •  печать

Вице-мэр Омска Юрий Тетянников написал заявление об уходе

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Избранный депутатом Горсовета заместитель мэра Омска Юрий Тетянников решил сосредоточиться на работе в парламенте.

Сегодня, 25 сентября, стало известно о том, что вице-мэр Омска Юрий Тетянников подал в отставку. Информация о его уходе уже долгое время муссируется в СМИ, но на этот раз её подтвердил сам чиновник.

- Да, я написал заявление об уходе в минувшую пятницу и отдал его в канцелярию, - сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" Юрий Тетянников. - Решил сосредоточиться на работе в городском совете.

Заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев сообщил, что пока в пресс-службу мэрии никаких документов об увольнении Юрия Тетянникова не поступало.

Напомним, Юрия Тетянникова назначили вице-мэром 26 июля текущего года. Меньше чем через месяц чиновник ушёл в отпуск из-за того, что начался агитационный период. 11 сентября Юрий Тетянников был избран депутатом Омского городского совета по партийному списку "Единой России".

Теги  •  #Горсовет #мэрия #Юрий Тетянников

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